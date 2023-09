ACI Storico Molise e Ruote nella Storia insieme per il Raduno 2023 nel Borgo di Termoli

Tutto pronto per il nuovo appuntamento con “Ruote nella Storia” – Raduno di Auto d’epoca organizzato dall’Automobile Club Molise in collaborazione con i Borghi più belli d’Italia che per il 2023 ha inserito nel Calendario Nazionale la tappa molisana che si terrà sabato 09 settembre alla scoperta dei bellissimi antichi borghi di Campobasso, Larino e Termoli.

Sono circa 45 le macchine selezionate da ACI Storico Molise per la Manifestazione che partirà sabato 09 settembre 2023 dal Centro Storico di Campobasso, dichiara il Direttore dell’Automobile Club Molise Francesco Meleca “ sarà un viaggio alla scoperta dei borghi del nostro territorio percorrendo le antiche rotte stradali di questa bellissima terra molisana, un percorso da vivere insieme ai circa 45 equipaggi di Auto storiche che ci porterà a Larino antica città di origini romane e nel Borgo di Termoli, dove gli equipaggi potranno sostare intorno al Medievale Castello Stevo che domina dall’alto l’antico Borgo di Termoli.

Sull’onda del successo dell’Edizione del 2022 il Presidente dell’Automobile Club Molise Riccardo Tesone dichiara: “sarà un appuntamento molto importante per il nostro Club ACI Storico Molise”, cerchiamo di coniugare la passione per le auto d’epoca dei nostri associati storici con i percorsi culturali che ci portano alla scoperta degli incantati borghi molisani, con l’obiettivo di far conoscere attraverso i nostri raduni l’incontaminata bellezza del Molise.

La manifestazione che prenderà il via dal Centro Storico di Campobasso, consentirà al drappello di auto storiche, di visitare gli antichi percorsi stradali della Regione attraversando le antiche rotte della SS87 per arrivare fino a Larino, dove è prevista una visita guidata della Cattedrale, dell’Anfiteatro Romano e del Museo Civico che ospita le testimonianze storiche più antiche del territorio.

Dopo Larino, le auto storiche riprenderanno il loro cammino attraverso le antiche rotte molisane per raggiungere il Borgo di Termoli dove potranno sostare ai bordi del Castello Svevo per poter essere ammirate da tutta la cittadinanza. Sulla Terrazza Belvedere accanto al Castello i partecipanti al Raduno e i turisti potranno assistere ad uno spettacolo dei Falconieri molisani, prima di spostarsi presso la magnifica struttura Cala Sveva situata a pochi passi dal Castello, dove potrà prendere il via il percorso gastronomico culturale che prevede un lungo e ricercato pranzo prima delle premiazioni dei partecipanti previste nel pomeriggio.

Passione, sport, amicizia, cultura e degustazioni gastronomiche questi gli ingredienti che da sempre accompagno i Raduni di ACI Storico Molise.