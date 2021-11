ACI Storico e Automobile Club Molise: sinergia sempre più forte grazie a “Ruote nella Storia”

nel Club per la salvaguardia del grande patrimonio motoristico italiano.

ACI Storico è quindi la casa degli appassionati e dei collezionisti: un luogo reale dove i possessori di auto storiche – e non solo loro – possono ritrovarsi e condividere le proprie esperienze e la loro grande passione.ACI Storico è il motore di progetti, servizi ed iniziative volte ad innovare il settore del motorismo storico: lo scopo è quello di garantirgli un futuro valorizzandone la storia. In quest’ottica ACI Storico offre agli appassionati soluzioni, servizi e prodotti di interesse per tutto il settore. Ne sono esempi la Lista di Salvaguardia, lista di modelli di auto con anzianità tra i 20 e i 29 anni caratteristiche di reale storicità, stilata in collaborazione con FCA Heritage, Registro Italiano Alfa Romeo – RIAR, Associazione Amatori Veicoli Storici – AAVS e dal mensile specializzato “Ruoteclassiche”, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legge, che rappresenta un prezioso strumento operativo per i collezionisti e per le compagnie di assicurazione; il Registro ACI Storico che prevede la possibilità di iscrivere e registrare i veicoli che, non solo sul presupposto dell’età, ma anche per le loro caratteristiche tecniche, per le caratteristiche di fabbricazione, per il loro stato di conservazione e per il rilievo tecnologico, Per conoscere tutte le iniziative e le formule associative visita il sito www.clubacistorico.it