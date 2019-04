Aci, sportelli in via Cavour chiusi lunedì 8 aprile

CAMPOBASSO

L’uffiicio territoriale Aci di Campobasso, in una nota, comunica a tutti gli utenti e gli operatori del settore che il prossimo lunedì 8 aprile, gli sportelli del capoluogo che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), sito in Via Cavour, resteranno chiusi al pubblico al fine di consentire l’avvio delle procedure e dei processi digitali propedeutici all’entrata

in vigore del Decreto Legislativo n. 98/2017 sulla introduzione del Documento Unico di circolazione e di proprietà del veicolo, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2020.