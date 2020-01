Aci Molise, Caturano lascia dopo 34 anni: «Lunga e ricca esperienza di vita»

CAMPOBASSO. «Nel momento in cui, con grande entusiasmo, vado ad assumere altri incarichi per l’Aci, lascio con profondo rammarico gli Automobile Club Campobasso e Isernia dopo una lunga e ricca esperienza di vita personale e professionale in questa splendida regione». Lo scrive in una nota Giovanni Caturano, direttore dell’Aci Molise, nel suo saluto alla regione. «Sono arrivato in Molise nel 1985 e da allora le mie vicende professionali, sebbene con alcune incursioni in altre terre, si sono sempre incrociate con il Molise. Nel 1994 ho ricoperto il mio primo incarico di Conservatore del PRA e di Direttore, prima a Isernia e poi a Campobasso conservando l’interim su Isernia. Per me è stato un grande privilegio condividere 34 anni di lavoro e 25 anni di direzione con i tanti colleghi con i quali ho lavorato (alcuni purtroppo non sono più tra noi) e con i rappresentanti delle numerose istituzioni con le quali ho collaborato. Con la maggior parte di loro mi legano sentimenti di vera amicizia, che vanno ben al di là del semplice rapporto professionale.

Un particolare saluto ai colleghi degli organi di informazione per essere stati sempre presenti nei numerosi eventi che abbiamo organizzato e soprattutto per aver dato ampio risalto alle importanti tematiche dello sport automobilistico e dell’educazione alla sicurezza stradale alle quali ho cercato di dedicare sempre, con convinzione e tenacia, un forte impegno per contribuire alla riduzione del devastante fenomeno dell’incidentalità stradale e del numero dei morti e feriti sulle strade.

È difficile riassumere e rivivere in poche righe le tante attività realizzate con l’Aci in Molise. Tra le più significative, in una veloce e disordinata carrellata, posso ricordare i primi passi verso l’informatizzazione del Pubblico Registro Automobilistico, i numerosi Rally e Slalom tra i quali spiccano il Rally dell’Alto Molise, il Rally del Mare, il Rally di San Giuliano, il Rally dei Saraceni ed in particolare il Rally del Molise – Trofeo Carile e Trofeo Giuseppe Matteo – e lo Slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini, assurti ai massimi livelli nelle rispettive categorie. Al Molise, la mia seconda terra (tanto da aver meritato l’inserimento del mio nome nel libro dei Molisani doc), alla sua bella gente, ai numerosi amici che ho incontrato e che spero di conservare, dico grazie per le tante soddisfazioni e i graditi riconoscimenti che avete voluto regalarmi in questi anni, e a ciascuno rivolgo il mio più caloroso saluto di commiato con l’augurio di altrettante soddisfazioni nella vita privata e nel lavoro».