Aci, corsi in materia di sicurezza per Commissari di percorso e Capi Posto

CAMPOBASSO. L’Automobile Club Molise organizza nelle date di sabato 1 febbraio e sabato 8 febbraio 2020, un Corso di Formazione in materia di sicurezza per Commissari di Percorso e Capi Posto.

Il corso segue le linee guida della Federazione Sportiva ACI che ha deciso di sviluppare un programma di riqualificazione, attraverso la sua rete di Automobile Club, mirata ad uniformare ed ampliare le competenze dei Commissari di percorso che, con la nuova qualifica, saranno impiegati non solo nelle gare in Regione, ma anche, e soprattutto, in altre gare sul territorio Nazionale.

Gli Ufficiali di Gara, figure indispensabili per la corretta e sicura gestione delle gare automobilistiche, nelle quali svolgono determinati funzioni di controllo e sorveglianza, usufruiranno dei Corsi organizzati dall’Automobile Club Molise nei locali della Scuola d’Impresa sita in Via S. Lorenzo 164 Campobasso e, gli stessi, saranno tenuti dal Commissario Sportivo Nazionale e Formatore ACI Sport Amalia Miozzi.

A breve saranno indetti nuovi corsi per Commissari di Percorso, Capi Posto, Verificatori Sportivi e Tecnici cui interverranno anche Commissari Tecnici, Direttori di Gara, piloti delle varie discipline e Medico Federale.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’Automobile Club Molise sito in Via Cavour 14 a Campobasso o inviare una email a : sport@campobasso.aci.it.