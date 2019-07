Acem, il Presidente Martino incontra l’assessore Cotugno

Proseguendo gli incontri istituzionali avviati all’indomani della sua elezione, il Presidente dell’ACEM Danilo Martino ha incontrato nei giorni scorsi l’Assessore alle attività produttive e turismo della Regione Molise Vincenzo Cotugno.

Anche con l’Assessore Cotugno il Presidente Martino insieme al Direttore Gino Di Renzo ha illustrato le problematiche delle imprese edili rappresentate e la necessità di dare una mano ad un settore da anni in difficoltà e che stenta ad uscire dalla crisi. Condividendo le criticità segnalate, l’Assessore oltre ad esprimere la sua disponibilità verso l’Associazione, ha manifestato di confidare nei sicuri effetti del bando regionale sulla micro ricettività, che di certo genererà lavoro nei prossimi mesi per le aziende dell’edilizia molisana, per via dei necessari interventi di riconversione e riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare interessato da realizzare a valere sul bando stesso, stimando di valutarne l’entità in oltre quaranta milioni di euro.