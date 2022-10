Acem-Ance Molise: smobilizzo crediti Superbonus 110%

Al via il primo incontro a Campobasso

Dopo la stipula dell’apposita convenzione la settimana scorsa, grazie all’impegno dell’ACEM-ANCE Molise e alla collaborazione di VEMIT, hanno preso il via questa mattina le operazioni di cessione dei crediti incagliati inerenti i bonus edilizi e segnatamente il superbonus 110%.

Un vero successo il primo incontro svoltosi presso la sede sociale di Via Cardarelli a Campobasso, al quale ha partecipato un primo gruppo nutrito di imprese associate e durante il quale i funzionari della VEMIT hanno illustrato le procedure da esplicare per usufruire del servizio, che permette a condizioni favorevoli di sbloccare i crediti incagliati e di poterli monetizzare celermente.

Un momento operativo molto partecipato ed utile e la settimana prossima si replica.

Il blocco della cessione dei crediti del superbonus infatti sta mettendo in serio rischio la sopravvivenza delle imprese e per questo l’ACEM-ANCE, al fianco delle aziende associate, la settimana scorsa ha maturato un’intesa con la VEMIT, che sarà presente periodicamente con propri funzionari presso gli uffici dell’Associazione, per favorire e supportare l’inserimento della documentazione di commessa finalizzata alla cessione dei crediti fiscali.