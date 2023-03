Acem-Ance Molise: sbloccare il Superbonus con gli F24

Con una comunicazione inoltrata dal Presidente Corrado Di Niro (foto), l’ACEM-ANCE Molise si è rivolta nuovamente ai Parlamentari della Regione Molise Lancellotta, Della Porta, Lotito e Cesa sul tema dei crediti incagliati del Superbonus, mettendo in guardia sulle gravi ripercussioni che si avranno sull’intera economia nazionale, ove nella conversione in legge del decreto legge del 16 febbraio scorso, in atto in questi giorni, non venisse trovata una valida soluzione.

Sul tema, l’Associazione ha fatto appello alla delegazione invocando l’impegno della stessa ai fini dell’approvazione della proposta da tempo avanzata dall’ANCE Nazionale e dall’ABI volta a consentire la compensazione dei crediti maturati dalle imprese mediante l’utilizzo degli F24 per sbloccare il pregresso.

“E’ l’unica soluzione di effetto immediato – dichiara il Presidente Di Niro – e la riteniamo indispensabile per ampliare la capacità di compensazione fiscale e risolvere questa situazione di blocco che danneggia cittadini e imprese”.