Acem-Ance Molise: il Governo ha deciso di far fallire imprese e indotto

Lo stop alle cessioni dei crediti e allo sconto in fattura, unitamente al blocco del possibile acquisto dei crediti fiscali edilizi da parte degli enti pubblici, deciso ieri dal Governo, getta nel baratro migliaia di imprese e di famiglie.

E’ il commento a caldo dell’ACEM-ANCE Molise alle nuove misure approvate ieri dall’Esecutivo.

“Riservandoci di studiare meglio il provvedimento, riteniamo si tratti di un grave errore e di un ennesimo cambiamento delle carte in tavola che getta incertezza tra gli operatori; migliaia di imprese con tutto il loro indotto rischiano di rimanere definitivamente senza liquidità e i cantieri si fermeranno del tutto con fallimento di migliaia di aziende e con molti lavoratori che rimarranno senza occupazione. I Governi cambiano ma non cambia nulla” dichiara il Presidente Corrado Di Niro. (foto in basso)