Accuse contro il Comune, la replica di Vito Tenore

REDAZIONE TERMOLI

Una nota lunga e dettagliata per precisare tutti i passaggi relativi all’assegnazione delle borse lavoro. Non si è fatta attendere la risposta del segretario comunale Vito Tenore alle accuse lanciate anche contro di lui dal candidato sindaco del centrodestra, Francesco Roberti. Tenore si riferisce alle «inopinate dichiarazioni del candidato sindaco Ing. Roberti in merito a presunte “pressioni dal Comune” per l’assegnazione delle borse lavoro; all’affermazione che lo scrivente avrebbe dato mandato ad un’agenzia internale per assunzione di tre unità lavorative entro 6 giorni e all’avviso pubblico per l’acquisizione di domande da parte delle associazioni per l’assegnazione di locali nel costruendo immobile di via Elba. Mi vedo costretto a rispondere – anche se ne avrei fatto volentieri a meno in ragione del ruolo rivestito e per evitare squallide strumentalizzazioni politiche – in quanto le parole ed i toni usati dal Roberti nei confronti del sottoscritto Segretario Generale e dei dipendenti comunali sono particolarmente gravi ed offensivi (“è un’indecenza…, è una vergogna…, indegno…”) e minacciosi (“non farò sconti a nessuno”) oltre a gettare discredito sull’operato del personale comunale. A tal riguardo, ritengo doveroso precisare quanto segue: l’istruttoria delle domande per le borse lavoro è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia, comprese quelle relative alla privacy, ed il relativo procedimento non risulta, ad oggi, concluso. Qualora le affermazioni dell’Ing.Roberti dovessero trovare pertinenti riscontri – e a tal fine attendo che lo stesso mi fornisca nomi, testimoni e documenti – non esiterò a segnalare i fatti alle autorità competenti e ad avviare i conseguenti procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato (ex lavoro interinale) è un istituto previsto dalla legge (art. 36 del D.Lvo n.165/2001 e art. 30 e seg. D.Lvo n.81/2015) e dalla contrattazione collettiva nazionale degli enti locali (art 52 CCNL del Personale del Comparto Funzioni locali). Le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e la gestione dei rapporti di lavoro e delle risorse umane ai sensi dell’art 107 del D.Lvo n.267/2000 e dell’art. 5 del D.Lvo n.165/2001, sono una prerogativa dirigenziale. Nel virgolettato viene erroneamente riferito che lo scrivente avrebbe dato mandato ad un’agenzia interinale per assumere entro 6 giorni tre unità lavorative. L’affermazione è falsa in quanto la richiesta alle agenzie di lavoro interinale è finalizzata ad acquisire, entro 6 giorni, i preventivi di spesa per l’eventuale fornitura di lavoro temporaneo (categorie B e C del CCNL del Comparto Funzioni locali) senza indicare il numero delle unità lavorative e ciò per esigenze di carattere temporaneo ovvero per sopperire all’assenza di figure professionali di cui l’ente al momento è carente (causa pensionamenti, mobilità, ecc.) non essendo ancora concluse le procedure di mobilità. L’avviso relativo ai locali da realizzare nel costruendo immobile in via Elba, preannunciato nel corso di un incontro tenutosi le scorse settimane presso la sala consiliare con i rappresentanti delle associazioni, è stato pubblicato in attuazione di un indirizzo già espresso e pubblicizzato dall’Amministrazione nella massima trasparenza. Il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 15 giugno 2019. Con riferimento all’affermazione circa il compimento di atti amministrativi non ordinari, si fa presente per l’attività degli organi (Sindaco, Consiglio e Giunta) l’art 38, comma 5, del D.Lvo n.267/2000 dispone che “I consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili”. Non ci sono, quindi, limitazioni per gli atti del sindaco e della giunta comunale che possono essere adottati fino alla data delle elezioni nè tantomeno per gli atti dirigenziali attuativi di indirizzi dell’amministrazione, il cui compimento costituisce un dovere d’ufficio per la funzione esercitata. Ne consegue che l’attività amministrativa degli uffici comunali deve proseguire, senza soluzione di continuità, anche durante i periodi elettorali e ciò in ossequio al principio sancito dall’art. 97 della Costituzione di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione. Ciò detto, rimango esterrefatto e meravigliato da tale caduta di stile e dal comportamento, certamente non lodevole, dell’Ing. Roberti il quale si è permesso con toni sprezzantemente arroganti di dare giudizi inaccettabili sull’operato del sottoscritto e del personale comunale utilizzando il mezzo stampa come cassa di risonanza e coinvolgendo, in modo maldestro ed improprio, il Segretario Generale e i dipendenti comunali nella bagarre elettorale. Respingo, quindi, al mittente le gravi e ignobili affermazioni dal contenuto gravemente diffamatorio, riservandomi ogni azione a tutela della mia immagine, integrità ed onorabilità professionale. Non mancherò di informare S.E. il Prefetto di Campobasso dell’increscioso episodio per eventuali provvedimenti di competenza».