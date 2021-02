Accusato di violenza sessuale, la Procura chiede l’archiviazione: la difesa presenta opposizione

Presunta violenza alla periferia di Campobasso a Capodanno 2019, la Procura formalizza (già lo scorso anno) la richiesta di archiviazione e l’avvocato difensore della presunta vittima ha presentato opposizione all’archiviazione. Il giudice in merito alla richiesta ancora non scioglie le riserve. Sulla vicenda, delicata, vige il più stretto riserbo. La presunta violenza sarebbe accaduta a San Silvestro 2019 nella zona industriale di Campobasso. Una ragazza, all’epoca 19enne racconta di essere stata violentata da un amico che, proprio nella notte più lunga dell’anno, l’avrebbe dovuta riaccompagnare a casa. Dopo la denuncia presso la questura di Campobasso a quel punto si mette in moto la macchina degli inquirenti, che, per non tralasciare nulla al caso, svolgono approfondite indagini sulla delicata questione. Poi dalla Procura di Campobasso la richiesta di archiviazione, alla quale il legale della presunta vittima si oppone. Il giudice, come anticipato, sarà adesso chiamato a sciogliere le riserve sulla richiesta.