Accusato di omicidio colposo per la morte di un 69enne, assolto dal Gup

Oggi, davanti al Gup del Tribunale di Campobasso, Veronica D’Agnone, si è tenuto il processo in rito abbreviato a carico di F. D. F. difeso da Arturo Messere e Marco Lorusso. L’uomo era a giudizio per il reato di omicidio colposo per aver causato la morte di Vincenzo Nardacchione, 69 anni. Quest’ultimo, secondo la ricostruzione accusatoria, stava svolgendo dei lavori di manutenzione ad un impianto elettrico sito nella proprietà dell’imputato. Impianto non a norma per la Procura e che, dunque, avrebbe determinato la folgorazione del deceduto.

Il GUP ha invece assolto l’imputato perché il fatto non sussiste e ha accolto le tesi della difesa, che è riuscita a dimostrare come la morte fosse da ascriversi a cause naturali e che, comunque, non vi era prova che l’infortunato, al momento del decesso, stesse effettivamente svolgendo lavori di manutenzione. Una tragedia che sconvolse l’intera comunità di Vinchiaturo quella della morte improvvisa di Enzo Nardacchione, avvenuta il 5 giungo del 2018 nel giardino di una villetta di Monteverde. Un decesso dai contorni oscuri: già nei minuti immediatamente successivi alla tragedia iniziò infatti a circolare l’ipotesi della folgorazione. Dopo qualche ora, invece, il decesso del 69enne venne classificato come morte naturale provocata da un arresto cardiocircolatorio.

Quando l’uomo si accasciò al suolo era in corso un nubifragio: il corpo era riverso a terra vicino ad un palo della corrente e gli agenti rimasero sul posto per diverse ore. Insomma, elementi che almeno ad un primo impatto lasciarono pensare ad un tragico incidente. Fu la famiglia a presentare un esposto per richiedere ulteriori indagini, visto che il corpo dell’uomo sembrava riportare evidenti segni di folgorazione.