Accusato di maltrattamenti in famiglia, l’indagato sceglie la strada del silenzio

L’avvocato dell’uomo ha presentato una copiosa documentazione e ha chiesto la revoca della misura

È rimasto in silenzio e si è avvalso della facoltà di non rispondere il 30enne arrestato la settimana scorsa dagli agenti della polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il suo legale, l’avvocato Silvio Tolesino (nella foto in basso) ha invece presentato una copiosa documentazione tesa a smontare le accuse nei confronti del suo assistito (che si trova attualmente in carcere). Secondo l’avvocato Tolesino infatti sarebbero presenti diverse incongruenze in merito alla descrizione di una personalità violenta. Insieme alla documentazione, Tolesino ha chiesto la remissione in libertà o in subordine i domiciliari. Una decisione, in tal senso, dovrebbe essere presa già nelle prossime ore. Stando alle accuse il giovane avrebbe avuto delle condotte violente ai danni della coniuge e dei figli minori.

L’avvocato Silvio Tolesino