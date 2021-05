Accusato di gravi violazioni ambientali: assolto l’ex sindaco di Tavenna, Leonardo Del Gesso

La vicenda nel 2013: assoluzione con formula piena “per non aver commesso il fatto”

La sentenza di assoluzione con formula piena arriva nella giornata odierna, lunedì 3 maggio 2021. L’ex Sindaco di Tavenna, Leonardo Del Gesso (rappresentato in tribunale dall’avvocato Nicolino Cristofaro – entrambi nelle immagini in basso), accusato di gravi violazioni ambientali è stato assolto con formula piena. La vicenda ha avuto inizio nel 2013 quando Del Gesso, come anticipato, ricopriva la carica di primo cittadino a Tavenna. «Sono stati anni di preoccupazioni – ha detto Del Gesso che a stento è riuscito a trattenere l’emozione dopo la telefonata del suo avvocato Nicolino Cristofaro che gli ha comunicato di essere stato assolto con formula piena – poiché l’accusa era gravissima, in quanto nella peggiore delle ipotesi, oltre alla condanna penale, sarebbero scattate sanzioni civili gravi ed elevate. Fortunatamente – ha concluso Del Gesso – pur non avendo mai in questi anni perso fiducia nella magistratura, ho avuto il conforto di un grande difensore e amico e allo stesso va tutta la mia stima e riconoscenza».