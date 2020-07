Accusato di furto in abitazione, assolto un giovane del capoluogo

Assoluzione, per non aver commesso il fatto: questa la sintesi della sentenza letta dal giudice Petti nei confronti di un giovane del capoluogo difeso dall’avvocato Carmine Verde (nella foto in basso). Il ragazzo era accusato di essersi introdotto in una villetta di e di aver portato via (insieme ad altre persone rimaste ignote) oggetti in argento per un valore di circa 2.400 euro e le fedi nuziali dei proprietari di casa. Accuse basate solo su «dichiarazioni rese da persone che le avevano apprese da altri». Dunque alla luce delle testimonianze non è stato possibile affermare «con sufficiente grado di certezza se a porre in essere la condotta contestata nel capo di imputazione sia stato l’imputato». Per questo il ragazzo è stato assolto, “per non aver commesso il fatto”.

L’avvocato Carmine Verde