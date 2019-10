Accusato di aver compiuto numerosi furti a Pisa, 30enne in manette

L’uomo, molisano, si trova adesso agli arresti domiciliari

Un trentenne molisano è stato arrestato nelle scorse ore in Toscana e precisamente mentre si trovava lungo il Viale delle Piagge a Pisa con l’accusa di furto. A far scattare le manette sono stati gli agenti della Polizia di Stato. L’uomo, stando alle accuse, sarebbe l’autore di numerosi furti compiuti nei giorni scorsi a Pisa e per questo gli era stato notificato anche un provvedimento di divieto di dimora nel comune pisano. Fermato e portato in questura, si trova adesso agli arresti domiciliari.