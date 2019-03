Accusati di furto in 7 gioiellerie tra cui una isernina, ma li salvano i tatuaggi

Accusati di aver commesso furti in diverse gioiellerie del Centro Italia ma a scagionarli sono stati i tatuaggi. Questa è la curiosa storia di una coppia romana – Matteo Greco e Sharon De Angelis, rispettivamente di 32 e 30 anni, di Ostia – finiti a processo per aver portato a segno ben 7 colpi dal 2014 in poi. I furti sono stati perpetrati ai danni di diversi venditori di gioielli e tra le regioni bersaglio dei presunti ladri – come riportato dal Corsera – c’è anche il Molise. Si tratterebbe, infatti, di una gioielleria situata ad Isernia. Tuttavia, le immagini delle telecamere visionate dagli inquirenti hanno salvato i due da una condanna certa. A quanto pare, si sarebbe trattato di uno scambio di persona. Dal momento che si tratterebbe di un’altra coppia “simile” nel fisico, ma per fortuna non nei tatuaggi, a Matteo e Sharon. Un particolare non di poco conto che finora ha contribuito ad assolverli nei vari processi. Tuttavia per cantare vittoria ne mancano ancora quattro, tra cui quello a Isernia. Le altre gioiellerie, oltre a quella di Isernia, ad essere state saccheggiate dalla vera coppia di ladri, ancora liberi, si trovano: in Abruzzo a Vasto, Chieti, Teramo e L’Aquila; in Umbria a Terni; nel Lazio a Viterbo e Civitavecchia.

I guai nascono da un lontano precedente di Greco, ladro occasionale, fotosegnalato per un errore di gioventù. La “similitudine” tra il vero Clyde e la foto di Greco – rilevata dal giudice di Vasto, il primo ad assolvere la coppia – ha fatto partire in automatico le varie inchieste. Una situazione complicata dalla somiglianza tra la spalla femminile del ladro senza nome e Sharon.

A scagionare i due la comparazione tra le immagini delle videocamere delle gioiellerie e le foto dei fidanzati da cui emerge che i veri ladri, tuttora impuniti, hanno tatuaggi diversi dagli imputati assolti. Matteo ha – tra i tanti – una colt impressa sulla schiena mentre Sharon ha sul dorso una fatina con i fiori. Per il giudice di Vasto si tratta di disegni incompatibili con quelli dei “cattivi”. Non solo. Secondo una perizia dei Ris dei carabinieri, eseguita a Viterbo, la coppia davvero responsabile degli assalti alle gioiellerie è composta da un omone alto un metro e ottantacinque e da uno scricciolo, una Bonnie più bassa di trentaquattro centimetri. Sharon è invece alta un metro e sessantatré mentre il suo Matteo la supera di solo un centimetro. A salvare la coppia – difesa anche dall’avvocato Alessia Sangiorgio – è stata pure la figlia. Il giudice di Vasto – sue le prime motivazioni – ha notato che il giorno del furto Sharon aveva il pancione da mamma, mentre dalle telecamere è emerso che l’impendibile Bonnie non era in dolce attesa.