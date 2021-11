Accusata di aver massacrato di botte un’anziana, chiede di uscire dal carcere

Si trova in carcere a Rebibbia una delle due ragazze arrestate dai carabinieri perché accusate di aver tentato una rapina, il 31 maggio 2021 a Campobasso, ai danni di una anziana che, stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, sarebbe stata immobilizzata e poi massacrata di botte. La 27enne è stata interrogata in videoconferenza la settimana scorsa. Il suo legale ha sollevato una eccezione chiedendo la revoca o in subordine l’applicazione di una misura meno afflittiva della detenzione dietro le sbarre. Le due donne, stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, avrebbero spento il contatore dell’energia elettrica dell’appartamento dell’anziana, una 77enne vedova da pochi mesi, inducendola così ad aprire la porta di casa per capire cosa era accaduto. E’ stato a quel punto che la 27enne l’avrebbe aggredita facendola cadere a terra e chiedendole dove nascondeva soldi in casa. Dalle indagini è emerso che mentre la 27enne aggrediva l’anziana, la complice faceva da palo sotto l’abitazione distraendo anche una vicina di casa.