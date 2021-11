Accusata di aver malmenato un’anziana: presentata istanza al Riesame

È stata presentata al Tribunale del Riesame una istanza avverso la decisione presa dal giudice, di lasciare in carcere la 27enne arrestata dai carabinieri con l’accusa di aver tentato una rapina ai danni di un’anziana. Il legale della donna all’esito dell’interrogatorio che si è svolto nelle scorse settimane, aveva sollevato una eccezione chiedendo la revoca o in subordine l’applicazione di una misura meno afflittiva della detenzione in carcere. Richiesta respinta e per questo il legale ha presentato una istanza al Tribunale delle Libertà che sarà chiamato a pronunciarsi nei prossimi giorni. I fatti contestati, come anticipato, a maggio scorso a Campobasso quando la 27enne entrò in azione insieme ad una complice.