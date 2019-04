ISERNIA

Accusa un malore mentre passeggia in via Molise, in pieno centro, a Isernia. La donna, una 40enne del posto, è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno visto tutta la scena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno trasferita in ospedale. Dalle prime analisi si tratterebbe di overdose. Attualmente la 40enne si trova in coma ricoverata al reparto di Rianimazione del Veneziale di Isernia.