Tragedia sulla spiaggia di Vasto Marina questa mattina, domenica 5 giugno. Un signore di 78 anni, di Isernia, ha avuto un malore e per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato ritrovato in mare dal bagnino. Il 78enne era in vacanza con la moglie. L’uomo era uscito in mare a pescare.



Foto di repertorio