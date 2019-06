Accusa un malore e muore in strada: è giallo sul decesso di un 31enne

Si tinge di giallo la morte di un 31enne di Roccaravindola (Montaquila) trovato privo di vita in strada. L’episodio è avvenuto stamattina a Sambuceto, popolosa frazione di San Giovanni Teatino, provincia di Chieti. Il giovane risiedeva in Abruzzo da qualche anno. Non appena è stato rinvenuto a terra sono stati allertati i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo. Intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando sulle cause del decesso. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane. L’esame farà sulle su quanto accaduto. L’ipotesi più probabile è quella del malore. L’autopsia dovrà chiarire anche l’orario esatto del decesso. Non si è esclude, infatti, che possa essere morto qualche ora prima rispetto a quando il suo corpo è stato rinvenuto a terra.