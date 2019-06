Accusa un malore e finisce fuori strada, muore un 74enne

Una vera e propria disgrazia si è verificata questa mattina intorno alle 11 sulla strada che collega Campodipietra a San Giovanni in Galdo. Francesco Giuseppe Colombo, classe 1945 originario della provincia di Foggia, probabilmente ha accusato un malore e a bordo della sua Opel ha perso il controllo uscendo fuori strada dopo aver divelto il guard rail ad un chilometro circa da San Giovanni in Galdo dove risiedeva da vent’anni. L’uomo sembrerebbe aver manifestato problemi di salute nelle settimane scorse.

Non c’è stato nulla da fare, purtroppo, per i sanitari del 118 accorsi insieme ai Carabinieri di Toro sul posto, che hanno soltanto potuto constatarne il decesso. La salma si trova attualmente al cimitero di San Giovanni in Galdo.