Accusa un infarto mentre si trova in acqua, 80enne salvata

E’ stata la prontezza di riflessi del bagnino in servizio presso lo stabilimento balneare Buena Vista Social Club a salvare la vita a una bagnante di Napoli che ha accusato un malore mentre era in acqua. Tutto è successo in una manciata di minuti attorno alle 11.30 di questa mattina. La donna, stando a una prima ricostruzione degli eventi, era in acqua sul tratto di arenile libero accanto al lido Buena Vista Social Club quando ha avvertito un principio di infarto e ha rischiato di annegare. E’ stato l’intervento del bagnino dello stabilimento balneare. Il bagnino l’ha recuperata in mare e l’ha portata a riva dove è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli dai volontari della Misericordia con un infarto in atto. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.