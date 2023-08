Accusa malore in spiaggia, muore bagnante

Non ce l’ha fatta luomo, un bagnante di circa 60 anni, che questa mattina, verso le 11,00, è deceduto sul litorale Nord di Termoli in prossimità del Lido Le Sirene, a causa di un malore fulminante. I soccorritori hanno fatto di tutto nel tentativo di rianimarlo anche attraverso l’uso di un defibrillatore, purtroppo le sue condizioni erano apparse immediatamente gravi e compromesse. La notizia ha colto di sorpresa i numerosi bagnanti che hanno commentato con sgomento e sconforto. La notizia del decesso è stata comunicata anche al sostituto procuratore del Tribunale di Larino che si riserva di adottare misure in attesa che il corpo del povero bagnante venga restituito ai familiari.

(FOTO ARCHIVIO)