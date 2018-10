Accreditamento, c’è la Commissione regionale interna

In attesa della nomina del nuovo commissario ad acta per la sanità, la Regione Molise ha istituito la Commissione regionale accreditamento che avrà il compito di “ultimare le verifiche richieste entro il corrente anno, finalizzate ad accertare il superamento delle non conformità riscontrate” nei verbali di visita, come richiesto nella riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 24 luglio 2018.

La Commissione sostituisce temporaneamente l’OTA, l’Organismo Tecnico di accertamento che si occupa di certificare i requisiti delle strutture sanitarie private. Una decisione determinata dalle difficoltà operative e dalla necessità di procedere alla ricostituzione dell’organismo da parte della Struttura Commissariale, in virtù della sentenza del Tar Molise n.65 del 2017 che ha accolto il ricorso presentato da un centro medico e da un sindacato nazionale contro la presenza nell’OTA, di due rappresentanti rispettivamente del Neuromed e della Cattolica. Come si ricorderà i magistrati amministrativi delinearono un conflitto d’interesse e poiché non si può essere allo stesso tempo vigilanti e vigilati, con la sentenza sospesero di fatto il decreto 65/2017 dell’allora Commissario ad acta per la Sanità, Paolo di Laura Frattura e allo stesso tempo evidenziarono la questione legata alla legittimità degli atti adottati fino ad ora.