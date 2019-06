É diventato un caso nazionale che vede protagonista le elezioni comunali a Campobasso e Termoli. Si tratterebbe di un “presunto accordo di desistenza” tra Pd e M5S. Da una parte, i dem che avrebbero deciso di sostenere al ballottaggio il candidato pentastellato a Campobasso. Dall’altra, il Movimento, pronto ad appoggiare quello del Pd a Termoli. È l’accordo emerso nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 giugno, e immediatamente smentito da entrambe le parti. E tutto questo a distanza di poche ore dal turno di ballottaggio di domenica 9 giugno che a Campobasso vede la sfida tra Roberto Gravina (M5S) e Maria Domenica D’Alessandro (centrodestra) e a Termoli lo scontro tra Francesco Roberti (centrodestra) e Angelo Sbrocca (centrosinistra). Eppure a distanza di poco arriva subito la smentita da entrambe le parti.

«Smentisco ogni ipotesi di desistenza con il Movimento 5 stelle», ha detto il segretario regionale Pd del Molise Vittorino Facciolla. «Le notizie diffuse circa la conclusione del detto accordo sono frutto di fervente fantasia».

Mentre dal Movimento 5 Stelle Molise affermano: «Non abbiamo fatto, non facciamo e non faremo mai accordi elettorali con chicchessia. Il voto, costituzionalmente garantito, è libero. Per noi i cittadini hanno il diritto di scegliere liberamente da chi farsi amministrare, a qualsiasi latitudine. È stato sempre così e sempre lo sarà. È evidente il tentativo di gettare la competizione in un clima confusionario che non aiuta la libertà degli elettori; è la prova tangibile di quanto bene stiamo facendo sul territorio. Andiamo avanti a testa alta, forti del consenso che i cittadini ci stanno dando proprio perché non barattiamo né voti né poltrone”.