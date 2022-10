Accordo Pd-5 Stelle, i molisani dicono Sì: resta uno zoccolo duro contrario all’alleanza

In 1704 hanno risposto alla nostra manifestazione d’opinione: i Sì sono stati 894, i No 810

Una lieve prevalenza dei Sì che induce a riflessioni e approfondimenti. Non è stata, infatti, una maggioranza schiacciante quella che ha scelto di preferire un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd per le prossime Regionali in Molise. Anche se questa eventualità sembrerebbe essere l’unica possibilità per il cosiddetto “campo progressista” di vincere le elezioni.

Abbiamo chiesto ai molisani, attraverso una manifestazione d’opinione, di esprimersi sull’alleanza tra Pd e 5 Stelle: hanno votato in 1704 e 894 hanno risposto di volere l’accordo, pari ad una percentuale del 52,45%, mentre i no sono stati 810, il 47,55% del totale.

Segno che i molisani che si sono espressi vorrebbero un’alleanza per sconfiggere il centrodestra, ma resta uno zoccolo duro, presumibilmente del Movimento, che ritiene non necessario l’accordo. Perché certamente, e questo è di facile lettura, i 5 Stelle prenderebbe una percentuale più alta se andassero da soli, ma mai sufficiente per governare. In un eventuale accordo con Pd, sinistra e civiche, otterrebbero meno voti ma potrebbero riuscire a conquistare Palazzo Vitale. E quasi sicuramente risulterebbero essere il partito più votato dell’eventuale coalizione.

I ragionamenti sono in corso e entro qualche settimana, certamente prima di Natale, i nodi dovrebbero essere sciolti. Sempre che il Pd scelga la sua linea interna e decida quando celebrare il Congresso regionale. redpol