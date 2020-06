Accordo Molise Acque, Amicone (UILTemp): “Un primo passo verso la stabilizzazione dei somministrati”

E’ stato sottoscritto stamane presso l’Azienda speciale Molise Acque un accordo sulla contrattualizzazione del personale precario. Sulla firma interviene Marco Amicone, Segretario regionale della UILTemp Molise, categoria che si occupa dei lavoratori in somministrazione.

“Come UILTemp, alcuni anni fa, prendemmo un impegno verso i lavoratori somministrati presenti in Molise Acque: raggiungere l’inserimento all’interno dell’Azienda, superando un utilizzo della somministrazione spesso discutibile, che prevedeva l’impiego delle unità lavorative a mesi alterni, attraverso contratti brevi e reiterati e che negavano qualsiasi garanzia, anche minima, al lavoratore.”

“Sono cambiati Consigli di Amministrazione, abbiamo attraversato una lunga fase di commissariamento, ma oggi possiamo dire di aver posto le basi affinché quel traguardo potrà essere raggiunto. I recenti accadimenti e le relative prese di posizione provenienti da più parti, hanno reso nota la vertenza, aumentando anche l’interesse mostrato dalle organizzazioni sindacali e da buona parte del mondo politico.

Onestamente, avremmo apprezzato maggiormente questa attenzione fin dal primo istante in cui sollevammo la questione, ma comunque oggi possiamo affermare che le discussioni e i confronti – spesso duri- con quanti hanno governato l’Azienda speciale negli ultimi 5 anni e che la UILTemp ha perpetrato, hanno portato a un primo traguardo.

Attraverso l’accordo sottoscritto dalle categorie del Pubblico Impiego di UIL e CGIL, difatti, si potranno assumere a tempo determinato i lavoratori in questione.

Ci piace ricordare, poi, che è grazie alla determinazione della UIL, attraverso la UILTemp e la categoria del Pubblico impiego, che il tavolo negoziale con la governance aziendale è stato riaperto, dopo che alcune posizioni avevano arenato la trattativa con forti rischi sulla continuità lavorativa del personale somministrato.

Dopo anni che la nostra categoria ha combattuto per raggiungere questo obiettivo, non potevamo permettere che lavoratori che da un decennio apportano un contributo fondamentale alle attività dell’azienda non venissero opportunamente tutelati, valorizzati, oltre che garantiti.

Nel corso dei 36 mesi di contratto previsto, inoltre, l’Azienda si impegna a indire le procedure per la stabilizzazione delle figure professionali oggetto dell’accordo, valorizzando l’esperienza maturata all’interno di Molise Acque.

Il nostro lavoro non si ferma ovviamente qui: oggi comincia una nuova sfida rispetto alla stabilizzazione dei lavoratori, che auspichiamo avvenga il più presto possibile, augurandoci che l’Azienda continui a manifestare anche in futuro la stessa attenzione e l’impegno mostrati in questa circostanza.

Possiamo affermare di aver raggiunto un primo risultato concreto per i precari della Molise Acque che, nonostante un utilizzo “singolare” e per certi versi estenuante della somministrazione, hanno mostrato sempre professionalità, impegno e abnegazione che meritano di essere adeguatamente riconosciuti e valorizzati”.