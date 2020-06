Accordo marchio Siviglia e Modaimpresa. Raddoppio fatturato al 2023

MILANO, Modaimpresa, azienda di produzione di moda di alta gamma con sede a Miranda in Molise, ha siglato con la famiglia Bianchetti l’accordo per la licenza in esclusiva per la produzione e per la distribuzione del marchio di pantaloni Siviglia, brand italiano nato nel 2006. Obiettivo è quello di valorizzare ulteriormente la qualità del brand e supportare al meglio il processo di internazionalizzazione nel Nord Europa, Medio Oriente, Cina, Giappone, Corea. In questo modo il marchio Siviglia dovrebbe

raddoppiare il proprio fatturato entro il 2023 (da 6 a 12 milioni di euro). Modaimpresa dedicherà alla linea Siviglia uno staff di 20 risorse che coordineranno lo sviluppo delle collezioni e la produzione del brand. “La nostra scelta – commenta Sauro Bianchetti fondatore del marcho Siviglia – è ricaduta su ModaImpresa perchè rappresenta il giusto mix tra l’entusiasmo di una giovane realtà ed il know how consolidato del management, la cui progressiva crescita farà da volano al rinnovato sviluppo del nostro brand. Il modo di operare di Modaimpresa è affine alla nostra idea di moda: qualità, Italian Style e ricerca”. Siamo molto “soddisfatti per la chiusura di questo importante accordo – sottolinea Romolo D’Orazio, Ceo di Modaimpresa – che conferisce un importante valore aggiunto a ModaImpresa e si inserisce perfettamente nel nostro percorso di sviluppo aziendale. Ringrazio la Famiglia Bianchetti per aver creduto da subito nel progetto strategico e sono certo che la nostra sarà una partnership vincente”.