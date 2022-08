Accordo fatto, a Fratelli d’Italia la Camera, a Forza Italia il Senato. “Paracadute” per la Tartaglione in un altro collegio

Clamoroso da Roma: quando tutti davano per sicure e blindate le candidature all’uninominale Camera per Annaelsa Tartaglione e all’uninominale Senato per Filoteo Di Sandro, arriva l’indiscrezione “bomba”. Il tavolo nazionale dell’alleanza avrebbe deciso nelle ultime ore che in Molise la Camera andrà a Fratelli d’Italia ed il Senato a Forza Italia. Un vero e proprio “terremoto” che chiaramente farebbe saltare la candidatura all’uninominale Camera della giovane coordinatrice regionale del partito, Annaelsa Tartaglione, che non ha ancora compiuto quaranta anni e al Senato non può essere candidata. L’indiscrezione che arriva da ambienti romani di Fratelli d’Italia parla di uno scambio nazionale di collegi per candidati importanti e per rientrare negli equilibri complessivi delle quote rosa Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno dovuto scambiarsi le candidature in Molise. Le stesse indiscrezioni romane parlano di un “paracadute” già pronto per la Tartaglione, nel proporzionale di Forza Italia in un collegio sicuro. Già successe nel 2018, quando fu candidata in Puglia e ce le fece. Potrebbe succedere la stessa cosa anche questa volta. Ma lo sconcerto e la sorpresa per le indiscrezioni romane, che devono comunque essere ancora confermate ufficialmente, è notevole in tutto il Centrodestra molisano che ora si chiede: chi sarà il candidato di Forza Italia al Maggioritario Senato, assumendo per certa la candidatura di Filoteo Di Sandro alla Camera per Fratelli d’Italia? (Redspy)