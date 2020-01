Accoltellato vicino alla stazione, identificato l’aggressore del 34enne

L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Petacciato. Militari a lavoro per chiarire i contorni della vicenda

E’ stato individuato l’aggressore del 34enne di Vasto che è stato accoltellato nel pomeriggio di ieri, 2 gennaio, nei pressi della stazione ferroviaria di Petacciato Scalo. L’uomo, stando alle prime indiscrezioni non ancora confermate, dovrebbe essere del posto ma non sono ancora chiari i motivi per i quali avrebbe aggredito il 34enne abruzzese. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri. Quando i medici del 118 e i volontari della Misericordia della postazione di Montenero sono arrivati sul posto hanno trovato il 34enne con dei tagli per fortuna superficiali e delle ferite da colluttazione. Trasferito in pronto soccorso per accertamenti non è in pericolo di vita. L’aggressore, invece, si era già dato alla fuga. Una fuga che, però, è durata l’arco di poche ore considerando che i carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione di Petacciato sono arrivati subito sulle sue tracce fino ad identificarlo e condurlo in caserma. Non sono chiari, come detto, i motivi dell’aggressione. Così come al momento non è stata ancora trovata neanche l’arma utilizzata per ferire il 34enne. I carabinieri, che sono in continuo contatto con la Procura di Larino, stanno lavorando per ricostruire tutti i dettagli della vicenda e ascoltare le versioni dei due uomini che saranno messe a confronto. (foto archivio)