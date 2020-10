Accoltellato il vicedirettore della Banca Bcc di Gambatesa: fermato un impiegato

Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri: si indaga sulle cause del gesto

È stato colpito con un’arma da taglio il vicedirettore della Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa: la violenta aggressione è avvenuta questo pomeriggio poco prima delle 17. Ignote al momento le cause del gesto: un dipendente della banca, per cause ora al vaglio degli inquirenti, ad un certo punto si sarebbe scagliato contro il vicedirettore colpendolo con un’arma da taglio. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i carabinieri e i soccorritori del 118. Il vicedirettore dopo le prime necessarie cure del caso è stato trasportato d’urgenza presso il Cardarelli di Campobasso dove si trova tutt’ora ricoverato. L’aggressore è stato fermato dai militari dell’Arma. Inquirenti che adesso stanno cercando di riscostruire cosa sia accaduto nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre e cosa abbia scatenato la rabbia del dipendente dell’istituto di credito.