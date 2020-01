Accoltellato dopo una lite, 34enne in ospedale. Caccia all’aggressore

L’episodio a Petacciato Scalo. Ancora poco chiari i contorni della vicenda. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita

E’ stato trasferito in pronto soccorso con vari tagli, per fortuna lievi, ed evidenti segni di percosse un 34enne di Vasto, R.C, le sue iniziali, che questo pomeriggio, 2 gennaio, è rimasto vittima di un accoltellamento nella zona della stazione di Petacciato scalo. Stando alle poche informazioni che si conoscono l’uomo sarebbe stato aggredito da un altro uomo che subito dopo sarebbe fuggito via. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i volontari della Misericordia assieme ai carabinieri della stazione di Petacciato. Il 34enne è stato trasferito in pronto soccorso ma non sarebbe in pericolo di vita.