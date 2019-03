Accoltellata alla gamba dall’ex, l’avvocato chiederà doppio braccialetto elettronico

REDAZIONE

Divieto di avvicinamento con applicazione del doppio braccialetto elettronico. E’ questa la richiesta che presenterà come istanza di applicazione l’avvocato Donatella Monaco, legale della termolese aggredita sabato sera a San Salvo e ferita alla gamba con 7 fendenti. Era stato proprio l’ex della donna a infliggere le coltellate poiché non riusciva a rassegnarsi alla fine della loro storia d’amore. L’avvocato ha spiegato ai siti d’informazione abruzzesi di voler chiedere il doppio braccialetto da far indossare sia alla donna aggredita che al carnefice che suonerebbe qualora l’uomo si avvicinasse a meno di 20 metri dalla termolese, tenendo in allerta sia lei che le forze dell’ordine. Intanto l’avvocato ha anche dichiarato che la donna è seguita dall’associazione Emily Abruzzo che si occupa di donne che hanno subito violenza.