Accoltellata a Capodanno a Roma: aggressore fermato da due Carabinieri di San Salvo

Si chiamano Nicoletta Piccoli e Filippo Consoli e sono originari di San Salvo i due Carabinieri fuori servizio che lo scorso martedì pomeriggio hanno arrestato sul treno diretto a Brescia la studentessa israeliana di 24 anni accoltellata alla stazione Termini di Roma nella notte di Capodanno. La giovane stava facendo il biglietto ad una biglietteria automatica quando il 25enne di origine polacca le ha sferrato tre fendenti senza un apparente motivo.

Il 25enne polacco Aleksander Mateusz Chomiak è poi salito sul treno per Brescia aspettando di partire. Proprio in questo momento sono entrati in azione i due Carabinieri che lavorano in Lombardia da diversi anni e che, con l’aiuto dei colleghi della sala operativa del comando provinciale dei Carabinieri di Milano e gli agenti Polfer hanno arrestato il 25enne polacco.