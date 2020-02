Accoltella padre e fratello dopo una discussione, fermato un ragazzo

L’episodio di violenza all’interno di un appartamento di Venafro. I due trasferiti in pronto soccorso per accertamenti. Indagano i carabinieri

E’ stato fermato e accusato di omicidio colposo un ragazzo di Venafro. Tutto è accaduto in una manciata di minuti nella tarda serata di oggi, 21 febbraio, quando, per cause ancora in corso di accertamenti si è scatenato un litigio all’interno di un appartamento. Un giovane, dopo una violenta discussione, ha aggredito e semnrerebbe colpito con un coltello il padre e il fratello. I due sono stati trasportati in pronto soccorso al Veneziale di Isernia mentre il giovane è stato fermato dai carabinieri e accusato di tentato omicidio colposo.