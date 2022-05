Accogliere e informare i visitatori: a Campobasso nasce l’Infopoint turistico

La struttura è stata inaugurata a Palazzo San Giorgio dal sindaco, Roberto Gravina, dall’assessore, Paola Felice, e dal capogruppo di maggioranza, Antonio Vinciguerra. Alla vigilia della festa della Madonna dei Monti con l’Infiorata e a 20 giorni dal Corpus Domini, ancora nulla trapela sull’artista che si esibirà nella serata del prossimo 19 giugno

di Antonio Di Monaco

Accogliere e informare. La città di Campobasso si apre ancora di più ai turisti e ai campobassani che vogliono visitarla e approfondire la sua storia con l’Infopoint turistico inaugurato oggi, lunedì 30 maggio, a Palazzo San Giorgio, in Piazza Vittorio Emanuele II, numero 27. Presenti al taglio del nastro che ha schiuso l’accesso al nuovo spazio il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e l’assessore alla Cultura, Paola Felice, e il capogruppo M5S in Consiglio comunale, Antonio Vinciguerra. La struttura sarà aperta al pubblico con i seguenti orari: nei mesi da giugno a settembre, tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 9.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19; da ottobre a maggio, tutti giorni, escluso il lunedì, dalle 9.30 alle 12.

“Dopo la realizzazione della prima guida turistica della città di Campobasso – ha affermato il primo cittadino – il percorso di valorizzazione in termini di informazioni su tutto quanto il nostro territorio e la nostra città è in grado di offrire, si arricchisce di un ulteriore servizio. Ringrazio anche i tanti sindaci dei comuni limitrofi che hanno ben apprezzato e compreso il valore strategico di un Infopoint posizionato proprio nel centro urbano del capoluogo di regione”.

Per l’assessore Felice, “l’Infopoint turistico oggi inaugurato qui a Palazzo San Giorgio, rappresenta un atto di attenzione doveroso e non più rinviabile. Lo avevamo promesso a tutti i rappresentanti delle realtà professionali che operano con merito e sacrifici nel settore turistico, culturale ed enogastronomico e per dare loro un apporto ancora più significativo. A breve, arriverà un ulteriore tassello, ovvero un sito web espressamente dedicato a chi vuole visitare la nostra città”.

Alla vigilia della festa della Madonna dei Monti con l’Infiorata e a 20 giorni dal Corpus Domini, l’esponente del governo cittadino non ha ancora sciolto i dubbi sull’artista che chiuderà i festeggiamenti nella serata del 19 giugno: “Tra qualche giorno faremo una conferenza stampa congiunta e sveleremo tutti i dettagli degli eventi che caratterizzeranno quei giorni di festa”. L’attesa, dunque, non è finita e, con essa, nemmeno il sogno di vedere, magari, il proprio artista preferito esibirsi sul palco di Selvapiana.