Accoglienza rifugiati ucraini, Isernia si mobilita per l’ospitalità

Accoglienza dei rifugiati ucraini a Isernia, l’amministrazione comunale si sta organizzando a dovere. Dopo un primo incontro nella sede della Polizia Municipale tra l’assessore alla protezione civile, Di Baggio, e i responsabili dei centri d’accoglienza, ieri è stato il turno delle associazioni e della Croce Rossa, a cui probabilmente passerà la logistica e la prima accoglienza con i tamponi e gli esami medici.

Poi c’è anche l’aspetto dell’inserimento dei bambini nelle scuole della città. Per questo alla riunione era presente l’assessore all’istruzione, Leda Ruggiero, con Domenico Di Baggio che cura con la Protezione Civile la complessa organizzazione logistica dell’accoglienza.

I rifugiati dopo il loro arrivo e dopo essere stati controllati dal punto di vista sanitario, devono essere collocati tra privati e centri d’accoglienza.

Per questo c’è già un’iniziativa del Comune per il censimento delle strutture abitative, bisognerà poi censire le persone che arrivano e infine bisognerà attivare una raccolta fondi su baae volontaria che concorrerà a dare un aiuto per le famiglie che ospitano, insieme ai finanziamenti pubblici, europei, nazionali e comunali destinati all’accoglienza. (Nel video le dichiarazioni di Fabio Rea, presidente della Croce Rossa di Isernia, e Annalisa Paci, dell’associazione Isernia Futura).