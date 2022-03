Accoglienza, regole e procedure per organizzarla al meglio

Alcune indicazioni fornite dal Comune di Isernia affinché si rispettino tutte le procedure necessarie per garantire un arrivo sicuro e tracciato dei profughi ucraini

I primi profughi, donne e bambini, sono arrivati qualche giorno fa in Molise. Altri sono in procinto di farlo, tantissimi probabilmente ne arriveranno durante le prossime settimane.

Quella dell’accoglienza è una vera macchina organizzativa, che ha bisogno di un’organizzazione certosina per funzionare al meglio.

Ecco perché il Comune di Isernia, per far sì che tutto si svolga senza intoppi, in una nota comunica delle indicazioni precise a tutti gli attori coinvolti.

“Si informa che occorre registrare l’ingresso dei profughi ucraini che giungono a Isernia – scrivono dal Comune – per essere ospitati da nuclei familiari, associazioni e organizzazioni. Pertanto, costoro devono comunicare, con immediatezza e per iscritto, i propri dati anagrafici al Comune, indicando altresì la data e l’indirizzo di arrivo nonché il recapito telefonico delle famiglie, associazioni o strutture ospitanti.

I dati raccolti dal Comune saranno trasmessi alla Prefettura, che coordina la gestione dell’accoglienza in raccordo con la Regione. Allo scopo di favorire la circolarità delle informazioni, il Comune provvederà a inviare gli stessi dati alla Questura per la identificazione e il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, all’Asrem per lo screening sanitario e l’attribuzione del codice STP per accedere ai servizi sanitari, nonché alla Protezione civile regionale per gli aspetti emergenziali di competenza”.