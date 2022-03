Le dichiarazioni del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, al termine del vertice convocato in Prefettura. “E’ in realizzazione il sistema di accoglienza. Chi vorrà ospitare lo dovrà fare su base volontaria ma si è a lavoro per cercare di capire come ristorare quelli che sosterranno dei costi vivi. Anche il Comune di Campobasso è pronto a fare la sua parte”.