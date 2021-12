Accoglienza degli immigrati, Mimmo Lucano arriva in Molise

L’ex sindaco di Riace ospite di un convegno presso la sala Celestino V della curia vescovile

Arriverà in Molise il prossimo 15 dicembre Mimmo Lucano. L’ex sindaco di Riace condannato di recente per la gestione degli immigrati, sarà ospite della sala Celestino V della curia vescovile di via Mazzini a Campobasso dove avrà luogo un convegno intitolato “Accogliere per rigenerare”, dedicato alla rinascita e alla valorizzazione delle aree interne e di quelle molisane in particolare.

L’incontro sarà coordinato da Antonio Ruggieri, direttore de “il Bene Comune” e prevede gli interventi di:

Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, Monsignor Giancarlo Bregantini, vescovo Metropolita del Molise Luigi Lombardi Satriani, antropologo.

Per prendere parte all’iniziativa si dovrà essere in regola con la normativa ministeriale anti-Covid.