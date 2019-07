Accoglienza, assistenza e inclusione di minori non accompagnati, firmato l’accordo per l’apprendimento al lavoro

REDAZIONE

Firma del protocollo d’intesa nell’ambito del progetto “Job learning” tra la Regione Molise, l’Ambito territoriale sociale di Campobasso, e la cooperativa Ares. Presenti l’assessore regionale al Lavoro, Luigi Mazzuto e l’assessore comunale di Campobasso alle Politiche sociali, Luca Praitano. L’accordo è stato firmato nella struttura di accoglienza per Minori non accompagnati in contrada Colle delle Api a Campobasso.