Identificati in poche ore dalla Squadra Mobile di Isernia gli autori del colpo al negozio di via Sicilia. Ascoltati in Questura, denunciati a piede libero

Identificati e “beccati” in poche ore i due ragazzi sospettati di essere gli autori della tentata rapina all’emporio cinese di via Sicilia a Isernia.

Uno di Pesche e l’altro di Isernia, appartenenti a famiglie per bene, anche se con piccoli precedenti.

Attualmente sarebbero stati entrambi denunciati a piede libero, dopo essere stati portati in Questura, per verificare la loro posizione e la loro versione dei fatti. Non essendo stati presi in flagranza di reato, non hanno subito misure cautelari più severe, ma solo la denuncia a piede libero con l’avvio del procedimento giudiziario.

I due, armati di taglierino, incappucciati e con la mascherina, all’orario di chiusura avevano tentato, senza riuscirci, di portare via l’incasso minacciando col taglierino la commessa dell’emporio cinese di via Sicilia, ieri sera intorno alle venti.