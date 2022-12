Accensione dell’albero di Natale, trionfo di luci in centro a Campobasso

Si è illuminato alle 18 di questa sera, mercoledì 7 dicembre e vigilia della festività dell’Immacolata, l’albero di Natale di fronte al Municipio in piazza Vittorio Emanuele II, insieme con il Presepe della Pace sistemato nella grande fontana al centro della piazza e le luminarie per il corso principale su cui sono presenti le bancarelle del mercatino di Natale. In tanti, specialmente i bambini e tutti con gli occhi all’insù, si sono dati appuntamento davanti al Municipio per vivere questo momento denso di gioia ed emozione.

