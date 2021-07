Accendere riflettori sulla Sanità molisana, la lettera a Speranza e Draghi

Paolo De Socio, Segretario CGIL Molise e Carmine Ranieri Segretario CGIL Abruzzo-Molise hanno inviato una lettera al Presidente Draghi e al Ministro Speranza per rinnovare l’appello ad accendere un riflettore particolare sulla situazione sanitaria molisana.

“Il Sistema Sanitario Molisano, depauperato progressivamente nelle sue funzioni essenziali, rschia il collasso definitivo e necessita, come più volte la CGIL ha ribadito, di interventi decisi che diano certezze al territorio e ai lavoratori/pensionalti/cittadini utenti con soluzioni che guardino prima di tutto a come poter rilanciare il ruolo della

Sanità Pubblica, unica in grado di garantire il diritto universale e costituzionale alla salute e alla cura della persona.

La pandemia dovrebbe avere insegnato che non è tollerabile insistere con la logica del profitto quando si tratta di salvaguardare la salute e la vita delle persone e più volte abbiamo richiamato, anche insieme ad autorevoli attori partenariali sul territorio, la necessità di ridiscutere l’affidamento di alcuni servizi (diritti) essenziali rilanciando le funzioni centralii anche di garanzia che lo Stato deve attuare.

In attesa di risposte certe ed esigibili rispetto a un necessario piano di lavoro che riguardi anche la ridefinizione di livelli occupazionali e che metta in condizione medici, infermieri e l’intero personale sanitario di operare in maniera dignitosa e per quanto possibile tranquilla, l’intervento TEMPORANEO del personale di Emergency potrebbe dare un pò di respiro al sistema saturo anche per l’aggravata situazione derivante dgli strascici, temiamo lunghi, della devastante crisi pandemica da COVID 19. Nei prossimi giorni rilanceremo le diverse richieste chiedendo un

incontro urgente sulle questioni di carattere generale e su quelle illustrate nella missiva inviata al Presidente e al MInistro, anche alla dott.ssa Degrassi ennesimo Commissario inviato sul territorio per provare a risollevare le sorti di un sistema sanitario disastrato”.

Illustre Presidente, onorevole Ministro,

la CGIL Abruzzo – Molise ha più volte segnalato, soprattutto nella fase acuta della pandemia, lo stato di precarietà in cui versa il Sistema Sanitario Regionale Molisano, precarietà che mette in seria discussione uno dei diritti universali costituzionalmente garantiti : quello alla cura e alla tutela della salute pubblica.

Torniamo a rivolgere un accorato appello per sollevare la Vostra attenzione sulla situazione molisana e perché, in attesa di certezze sul quadro evolutivo dell’offerta sanitaria territoriale, si prenda in seria considerazione la possibilità di operare anche in Molise come già avvenuto in Calabria, facendo ricorso all’approdo temporaneo di Emergency per dare supporto alla Sanità Regionale considerato che la nostra, attualmente, non è in grado di dare risposta ai bisogni dei cittadini, in particolare a quelli legati all’emergenza urgenza,come i Pronto Soccorso e il 118.

La Regione Molise si trova in una condizione di ultradecennale commissariamento che non ha affatto risolto le problematiche della sanità regionale: a titolo di esempio basta considerare che ad oggi, nelle strutture pubbliche, non esiste un’unità operativa di Neurochirurgia, che i ricoveri per pazienti oncologici possono avvenire solo in una struttura privata in convenzione e per la quale è in atto una procedura di vendita, che i decessi sono sensibilmente aumentati dall’inizio della pandemia, che non è stato attivato un Ospedale Covid Regionale dedicato e che non sono stati garantiti ospedali “misti” con percorsi realmente separati.

L’unico Ospedale di Primo Livello esistente in Regione, già privato progressivamente di reparti essenziali, ha faticosamente continuato, durante la fase acuta della pandemia, a prestare le cure ai pazienti non affetti da Covid, in particolare a quelli che necessitavano di cure emergenziali, di rianimazione o ai bisognosi di ricoveri per patologie tempo dipendenti.

Ad oggi non sono ancora iniziati i lavori previsti per la costruzione di una struttura aggregata all’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso, progetto approvato dallo stesso Governo per fronteggiare la seconda ondata della pandemia, speriamo ormai, in fase di superamento.

L’emergenza del momento è dovuta essenzialmente alla mancanza di personale, in primo luogo di personale medico specialistico, ma anche di personale paramedico.

Il blocco del turnover e recenti procedure concorsuali che non hanno avuto esito positivo, hanno lasciato in organico scarso personale spesso con età avanzata, prossimo alla pensione e stremato da turni massacranti.

L’appello della CGIL Abruzzo Molise, è volto a sostenere quindi i lavoratori del settore che meritano di operare in condizioni dignitose e i cittadini molisani che sono stanchi di non vedere riconosciuto in pieno il diritto alla salute e alla cura della persona.

Il territorio, già attanagliato da crisi industriali, occupazionali e demografiche attende certezze sul futuro della Sanità Molisana e auspica atti concreti per l’organizzazione dell’intero sistema anche attraverso un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato e alla creazione di lavoro buono, dignitoso e non precario.

In questa sede ribadiamo che l’intervento di Emergency – così come proposto dal Governo in accordo con la Protezione Civile per il supporto temporaneo in Calabria – potrebbe dare respiro e un segnale di speranza a una Regione che è stata negli anni oltremodo martoriata da circostanze avverse e che è stata devastata dall’ultimo evento pandemico.

Il Sistema Sanitario Molisano rischia il declino definitivo, occorre immediatamente l’ausilio di personale specializzato, abituato ad operare in situazioni anche estreme.

In attesa di un cortese riscontro alla presente, si inviano cordiali e distinti saluti,

Carmine Ranieri Paolo De Socio

Segretario Generale CGIL Abruzzo – Molise Segretario Generale CdLT CGIL Molise