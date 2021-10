Academy Demos, presentati i nuovi corsi di studio per il biennio 2021/2023

Presentati stamattina, venerdì 29 ottobre, presso la sede dell’ ITS Academy Demos i nuovi corsi di studio per il biennio 2021/2023, stilati in base alle esigenze manifestate dal fabbisogno aziendale del territorio.

Due i percorsi formativi offerti e finanziati dalla Regione Molise, validi e innovativi, incentrati sulla logistica e sulla gestione dei reparti produttivi, che hanno incontrato l’interesse degli iscritti e il plauso del sistema ITS nazionale, tramite il Presidente dell’Associazione Nazionale ITS Italy dott. Guido Carlo Torrielli, presente all’evento in diretta streaming.

“Agli studenti il più grosso e sentito in bocca al lupo per l’inizio di questo brillante e moderno percorso di studi, che costituisce sicuramente un passo importante verso il mondo del lavoro e della gestione d’impresa e le congratulazioni allo staff ITS Demos Academy, da sempre attento ed orientato all’innovazione e alla formazione di qualità.”