Abuso d’ufficio, otto mesi a Frattura, Nagni e Veneziale. L’avvocato: “Certo dell’assoluzione in secondo grado”

L’ex governatore della Regione Molise, Paolo Frattura, insieme a due suoi ex assessori: Pierpaolo Nagni e Carlo Veneziale, condannati a otto mesi di reclusione, con il rito abbreviato, dal Gup di Campobasso per abuso d’ufficio. I fatti si riferiscono al 2016, quando la giunta Frattura nominò i componenti del Nucleo di Valutazione dei dirigenti regionali. Una degli esclusi dalle nomine, fece ricorso al giudice del lavoro che, di seguito, passò il fascicolo in procura. Da lì indagine e condanna. L’avvocato Mariano Prencipe ha preannunciato il ricorso in Appello certo dell’assoluzione in secondo grado: “Per una vicenda simile il governatore della Lombardia è stato prosciolto dal Gup”.

Nella foto in alto, l’avvocato Mariano Prencipe