Abuso d’Ufficio, aggiornato al 31 maggio il processo a Vittorino Facciolla

Si è regolarmente svolta la prima udienza del processo per abuso d’ufficio all’ex vice presidente della giunta Frattura, Vittorino Facciolla, alla sbarra per la nomina dei componenti del nucleo di valutazione alla Regione. Come si ricorderà per questo caso giudiziario, sono stati condannati, con il rito abbreviato, gli altri componenti della giunta regionale dell’epoca. Facciolla aveva invece chiesto il rito ordinario e oggi c’è stata la prima udienza, con la quale sono stati ammessi i testi. Il processo è stato così aggiornato al prossimo 31 maggio, la parte civile che ha presentato l’esposto contro Frattura e la sua giunta è rappresentata dall’avvocato Pino Ruta.

