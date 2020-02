Abusò dei ragazzi di una scuola calcio in Molise, trasferito da un carcere moldavo a Teramo

Lo arrestarono dieci anni fa in Moldavia, accusandolo di abusi su minori e lo condannarono a 21 anni di carcere. Ora Andrea Pasquini è tornato in Italia, dove dovrà però scontare altri cinque anni di reclusione. Su richiesta del suo avvocato di fiducia, l’isernino Franco Mastronardi, l’ambasciata italiana ha ottenuto il trasferimento del detenuto. Ora Pasquini si trova nel carcere di Teramo. I giudici del tribunale della capitale moldava, Chisinau, lo avevano condannato a 21 anni di carcere. Ne ha già scontati dieci, nel frattempo la pena era stata rimodulata e dunque gli restano altri 5 anni da passare in un istituto di pena, ma di certo per lui il ritorno in Italia “per varie ragioni rappresenta una svolta”, ha commentato l’avvocato Mastronardi. Andrea Pasquini arrivò in Molise nel 2007. Al procuratore sportivo originario della provincia di Arezzo gli furono affidate le mansioni di cassiere della comunità “Valentino Mazzola” di Miranda. Qui incontrò alcuni minori che successivamente lo accusarono di abusi sessuali. Il tribunale di Isernia lo condannò a 7 anni e mezzo di carcere. La pena fu poi ridotta a 4 anni in appello. Prima di dover scontare il carcere, andò in Moldavia, con l’obiettivo di cercare talenti da lanciare nel mondo del calcio. Invece si ritrovò di nuovo nei guai per gli stessi reati. Dopo aver scontato dieci anni di carcere è riuscito a tornare in Italia, ma almeno ancora per un po’ dovrà restare rinchiuso nell’istituto di pena del capoluogo di provincia abruzzese.